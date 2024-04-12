ما أثر المظاهرات الإسرائيلية الرافضة لنتنياهو على الفسلطينيين؟.. محلل سياسي يجيب

منذ السابع من أكتوبر الماضي والمجتمع الإسرائيلي يشهد حالة من الغليان والرفض لقرارات حكومة رئيس ورزاء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لا سيما بعدما أظهرت العديد من استطلاعات الرأي رفضهم له ولكن ما تأثير ذلك على الموقف الفلسطيني وهل من الممكن حصد أي مكاسب من حالة الغضب داخل تل أبيب.

رغم الغضب من نتنياهو لكن الموقف الإسرائيلي ضد فلسطين موحد

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن على الرغم من الغضب الكبير من نتنياهو إلا أن هناك موقفا اسرائيليا موحدا باتجاه الانتقام من الفلسطينيين أو تدمير الشعب الفلسطيني، وذلك الهدف ليس جديدا على دولة الاحتلال ويتوحد عليه اليمين واليسار سواء في تطبيق مخطط الاستيطان أو قرارت الإبادة، وبالتالى فإن لا فائدة تعود على القضية الفلسطينية من الغضب المتكرر.

وأوضح الحرازين في حديثه لـ«الوطن»، أن ما يحدث في الداخل الإسرائيلي من غضب يصب في اتجاه رغبتهم في إطلاق سراح المحتجزين حتى لو أبيد كل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة هم يطالبون بمواصلة الاستيطان، لكنهم غير راضين عن نتنياهو لاعتقادهم بأن نتنياهو يصير وفق أهداف شخصية أو مصلحة شخص سياسية وليس وفق مصلحة إسرائيل.

العالم الغربي أصبح يدرك أن دولة الاحتلال ديكتاتورية

وأشار إلى أن الفائدة الوحيدة من اندلاع الغضب داخل تل أبيب، هو انعكاس صورتها للرأي العام الغربي الذي بدأ يدرك أن هناك إشكالية أو أن هناك ديكتاتورا أو حكومة متطرفة هي التي تحكم دولة الاحتلال، وهذه صورة بدأ العالم يستوعبها بشكل حقيقي.

وأكد أنه على الرغم من أن الغضب العبري ينصب على شخص نتنياهو لكن ائتلافه الذي يشكل أربعة وستين مقعدا داخل الكنيست الإسرائيلي يجعله محصنا ضد المظاهرات، وهو ما يعطيه القدرة على استمرار الحكومة بعيدا عن أية محاولات أخرى لانتزاع هذه المكانة.