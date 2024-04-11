جدول فعاليات «القومي لثقافة الطفل» احتفالا بعيد الفطر في السيدة زينب

تنطلق فعاليات المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف احتفالا بعيد الفطر المبارك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك غدا الجمعة 12 أبريل وعلى مدار 3 أيام حتى يوم الأحد 14 أبريل.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وذويهم، منها ورش فنون تشكيلية «رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر»، بالإضافة لعروض «الأراجوز، والمهرج، فريق بنات وبس، فريق بنكمل بعض لذوي الهمم، فريق عرائس الماريونت»، وعروض فنية مقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ورش الفنون التشكيلية

جدير بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل، قد أقام احتفالات ليال «أهلا رمضان» بالحديقة الثقاقية على مدار 12 ليلة، كما شارك في معرض فيصل الرمضاني للكتاب الثاني عشر، والذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب، بمجموعة من ورش الفنون التشكيلية والعروض الفنية المختلفة، وأقام احتفالات نهارية بحديقة الفنون بمقر المركز داخل مدينة الفنون بالهرم، كما أقام احتفالات أهلا رمضان بزهرة العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.