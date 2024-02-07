الفصائل الفلسطينية تقترح وقف إطلاق النار على 3 مراحل لمدة 135 يوما

ردت الفصائل الفلسطينية على اقتراح أرسله الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بأنّها تريد وقف إطلاق النار لتهدئة القتال في غزة لمدة 4 أشهر ونصف أي نحو 135 يومًا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

مقترح الفصائل سيتمّ على 3 مراحل

وبحسب مسودة وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، فإنّ اقتراح الفصائل الفلسطينية سيتمّ على 3 مراحل كل مرحلة ستكون عبارة عن هدنة لمدة 45 يومًا.

وسيشهد الاقتراح تبادل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قبضة الفصائل الفلسطينية مع الأسرى الفلسطينيين الموجودين داخل سجناء الاحتلال، وتنسحب قوات الاحتلال بالكامل ويبدأ إعادة إعمار غزة وأيضًا تبادل الجثث.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال الليل إلى الاحتلال الإسرائيلي بعد لقاء قادة وسطاء قطر ومصر في أخطر دفاع دبلوماسي للحرب حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة موسعة.

كيف سيتمّ تنفيذ مقترح الفصائل الفلسطينية؟

ووفقًا لاقتراح الفصائل، سيطلق سراح المحتجزين، ذكور دون سن 19 عامًا وكبار السن والمرضى خلال مرحلة الـ45 يومًا الأولى مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الاحتلال الإسرائيلي.

وسيتمّ الإفراج عن المحتجزين الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، وسيظل يتم تبادلهم في المرحلة الثالثة، وبحلول نهاية المرحلة الثالثة، تتوقع الفصائل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب ووقف إطلاق نار دائم.

وصرحت الفصائل أيضًا في مقترحها أنّها ترغب في الإفراج عن 1500 سجين فلسطيني يتمّ اختيار ثلثهم من القائمة المحكوم عليها بالسجن مدى الحياة.

ومن المنتظر أنَّ تمنح الهدنة تدفق الأغذية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة الذين يواجهون الجوع ونقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية وخاصة الأدوية.