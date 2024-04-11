والدتها وشقيقتها وخالتها مطربات.. معلومات عن أسرة إسعاد يونس الفنية

تُكمل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس غدًا، 12 أبريل، عامها الرابع والسبعين، وخلال مسيرتها الحافلة، حققت العديد من الإنجازات، بدءًا من المجال الفني، وصولًا إلى الإعلام وريادتها فيه من خلال برنامجها الشهير «صاحبة السعادة».

في هذا التقرير، نلقي الضوء على عائلة إسعاد يونس، مسلّطين الضوء على إنجازاتها وتأثيرها على الساحة الفنية والإعلامية.

ولدت الفنانة إسعاد يونس يوم 12 أبريل عام 1950، والدتها الفنانة كوكب صادق التي شاركت في عدة أعمال منها «الدم يحن، عدو المرأة، الحب المكروه»، وذلك في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، فضلاً عن تقديمها عدة أغاني مثل «حبيبي طبعه الدلال، الليل، نورك كفاية»، قبل رحيلها منذ 22 عامًا في سنة 2022.

إسعاد يونس إبنة عائلة فنية

عائلة الفنانة إسعاد يونس معظمها أبناء الفن، فخالتها المطربة والممثلة بديعة صادق التي شاركت في عدة أعمال فنية وغنائية بفترة التسعينيات، ورحلت عن عالمنا عام 2010، أما شقيقتها أحلام يونس ترأست أكاديمية الفنون، وشقيقتها الأخرى مطربة معتزلة تدعى إيمان يونس، وهي إحدى أعضاء فرقة المصريين.

عمل الفنانة إسعاد يونس في إذاعة البرنامج الأوروبي

الفنانة إسعاد يونس درست في معهد الإرشاد السياحي عام 1968، وعملت بإذاعة البرنامج الأوروبي، بالإضافة لعملها لمجال السياحة، قبل أن تتزوج الفنان الراحل نبيل الهجرسي التي أنجبت منه ابنته «نورهان»، وبعدها تزوجت من رجل الأعمال علاء الخواجة وأنجبت ابنهما «عمر»، بحسب ما قالته في تصريحات تليفزيونية.

عودة إسعاد يونس لتقديم البرامج بعد الاعتزال

عادت لتقديم البرامج من خلال الراديو 9090، كما أنه تقدم الآن أحد أبرز برامج التوك شو«صاحبة السعادة»، وكتبت عدة مقالات بصحف خاصة.