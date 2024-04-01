«ليلة ميلاد لولوة».. كلمة السر في العلاقة الطيبة بين إسعاد يونس وشريهان

كشفت الفنانة إسعاد يونس كواليس العلاقة بينها وبين زوجة زوجها الفنانة شيريهان، وكيف تحولت العلاقة بينهما إلى صداقة وحب، قائلة إن الظروف كان لها عامل قوي في أن تجمع بينهما، موضحة: «كان قرار لأن في أولاد بيحملوا نفس الجينات والدم، وبالتالي ينتهى كل شيء بيني وبينها كامرأتين نحن أمهات لأشقاء، فهي أم لأولادي وأنا أم لأولادها.. وأنا أحبها جدا وعايشين مع بعض».

وقالت الفنانة إسعاد يونس، خلال لقاء تلفزيوني، إن ليلة مولد لولوة ابنة شيريهان الكبرى، كان نهاية لأي اضطربات أو مشاكل في العلاقة بينهما، «علاء راجل عظيم، لو إحنا الاتنين كنا متجوزين راجل غير علاء كنا قتلنا بعض».

إسعاد يونس: زوجي رجل عظيم.. وشهادتي فيه مجروحة

وتحدثت إسعاد يونس عن علاقتها بزوجها علاء الخواجة والتي تصل إلى 40 عاما، قائلة: «جوزي من أنبل رجال العائلة كلها تعشقه، كلنا بنشوفه شيء عظيم له مواقف كثيرة في لحظات صعبة سواء في مرض أو وفاة أن يكون لديك رجل يسندك ويحميكي، شهادتي مجرورة ولكنه رجل عظيم على حق».