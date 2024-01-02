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إسعاد يونس تدعو الجمهور لدخول العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة» عبر مسابقة ثقافية

كتب:

محمد عزالدين
05:55 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
إسعاد يونس

إسعاد يونس

كشفت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن مسابقة للجمهور لدخول العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة»، من خلال الإجابة عن 3 أسئلة، إذ جرى تخصيص 10 تذاكر دعوة إلى الدخول في العرض الخاص للفيلم، للتصوير مع أبطاله وحضور العرض، وسيُعْلَن عن الأسئلة في صفحة «صاحبة السعادة» على موقع «فيس بوك».

وقالت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، إن السؤال الأول، هو ما الاسم الحقيقي للفنان عنبة؟، والسؤال الثاني هو أذكر 4 أفلام البطل أو البطلة كان كفيفا؟، والسؤال الثالث فيلم «عصابة عظيمة» رقم كام بطولة لإسعاد يونس؟، معلقة بأسلوب ساخر: «انزلوا خدوا غطس في التاريخ وارجعوا تاني».

وروت إسعاد يونس موقفًا كوميديًا حدث لها، قائلة: «كنا في بلد ما وأنا كنت عروسة جديدة، وكانت معنا مجموعة منها حسين كمال وسمير خفاجة وعمر عبدالعزيز، وشجعونا على ركوب الباراشوت، علما بأنه كان حينها بدائي، وقرروا التجهيز لمقلب لنا، وتركوني، وعند هبوطي من البارشوت اتسحلت في الشاطئ بأكمله، ولميت كل زبالة الشاطئ».

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