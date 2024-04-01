«مش هكدب على الناس».. إسعاد يونس تكشف عن سنها الحقيقي

كشفت الفنانة إسعاد يونس عمرها الحقيقي حيث إنها ستبلغ عامها الـ 74 في شهر أبريل الجاري، قائلة إنها ليست في حاجة إلى إخفاء عمرها لأنها سعيدة في تلك المرحلة العمرية بكل تفاصيلها، وتمر عليها لحظات ترغب فيها ترك كل شيء خلفها والجلوس برفقة أحفادها والاستماع بالوقت معهم، حيث لديها 3 أحفاد الأولى هانيا من ابنتها نورهان تبلغ من العمر 8 سنوات، ثم علاء وآيلا من نجلها عمر ويبلغان 5 و3 سنوات على التوالي.

وقالت إسعاد يونس خلال لقاء تلفزيوني، إن من غير المنطقي إخفاء عمرها الحقيقي عن الجمهور الذي يعرفها منذ بدايتها في السبعينات، «يعني لما أكون بمثل من عام 1977 في مسلسل ميزو والناس شايفاني من وقتها وأخرج أقولهم أنا عندي 46 سنة، ليه اعمل كدا أنا سعيدة جدا بالوقت اللي أنا فيه وتحررت من حاجات كتيرة».

إسعاد يونس: لحظة ولادة حفيدتي الأولى نقطة تحول في حياتي

وأضافت إسعاد يونس أن لحظة ميلاد حفيدتها هانيا كانت لحظة تحول مهمة في حياتها تماما، حيث اختبرت معها مشاعر للمرة الأولى على الإطلاق، «أول ما هانيا اتولدت جالي هبل كبير، وبتجيلي لحظات بيكون نفسي أقعد بالأحفاد ومش عايزة أي حاجة تانية من الدنيا».