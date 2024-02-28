أكبر لاعب كرة بالعالم يتحدى الزمن.. «الملك كازو» 57 عاما «ولسة بيجيب أجوان»

في ملاعب اليابان الخضراء، يرقص رجل يقترب من أرذل العمر على وقع كرة القدم، كأن الزمن لم يمر عليه، ولأنه لا يرى في ذلك عائقًا، قرر اجتياز العقبات التي قد تعيق حلم ممارسة عشقه حتى عامه الـ60، لتتحول حكايته إلى إلهام.. فمن هو وكيف فعل ذلك؟

حكاية أكبر لاعب كرة قدم في الملاعب

كازويوشي ميورا، أو كما يلقبه البعض بـ«الملك كازو»، لاعب كرة قدم ياباني في مركز الهجوم، قاهر المستحيل، ولد عام 1967 واستهل مسيرته الاحترافية عام 1986، إذ دافع عن قمصان أندية كثيرة في اليابان والبرازيل وإيطاليا وفرنسا والبرتغال، ليكتسب خبرة جديدة من كل دوري خاض به مباريات، بحسب موقع «pink villa».

«لا يزال لدي شغف بكرة القدم، ولن أعتزل ما دمت أستطيع الجري خلف الكرة وفي الملعب».. هكذا تحدث «الملك كازو» عن حلمه، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، وتفرده لم يقف عند هذا الحد، بل يملك إمكانيات ومهارات كروية أبهرت الجميع، لا يرى كازو في عمره عائقًا، بل يستخدمه كدافع للاستمرار.

«شيخ الكرة، رمز الروح الرياضية، الملك وأكبر لاعب».. جميعها ألقاب اكتسبها كازو على مدار مسيرته الطويلة في كرة القدم، التي مر خلالها على 13 فريقًا في 5 دول، واستطاع أن يظهر في 708 مباريات على مدار مسيرته، ويسجل 193، ولايزال يظهر مع فريقه الحالي أوليفيرينسي، بحسب ترانسفير ماركت.

احتفل كازو بيوم مولده قبل ساعات قليلة، ليكمل 57 عامًا، وهو يمارس شغفه متمسكًا بحلم بلوغ الـ60 عامًا وهو يركض خلف الكرة، كما جدد تعاقده مع فريقه الحالي، الذي يتمسك باستمراره لأطول فترة ممكنة، لما يملكه من خبرة واسعة.

إنجازات كازو في كرة القدم