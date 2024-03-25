بعد وفاة لاعب جزائري.. نجوم كرة سقطوا على البساط الأخضر بينهم أحمد رفعت

لم يمر سوى أيام قليلة على سقوط اللاعب أحمد رفعت على أرضية الملعب إثر أزمة قلبية مفاجئة ويرقد على إثرها بسرير أحد المستشفيات، حتى رحل عن عالمنا قبل ساعات لاعب جزائري لم يتخطَّ عمره الـ17 عامًا، بعدما سقط على أرضية الملعب عقب تدخل عنيف من مدافع فريق أمل مراونة أثناء مباراة فريقه نجم وادي ماء.

وفاة وسيم جزار

قبل ساعات قليلة، رحل عن عالمنا اللاعب الجزائري وسيم جزار، الذي لم يمر سوى أسبوع على سقوطه على أرضية الملعب حتى وافته المنية متأثرًا بإصابته، إذ أدت هذه الضربة إلى ابتلاع لسانه وفقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة حتى وفاته.

سقوط اللاعب أحمد رفعت

أما اللاعب أحمد رفعت سقط مغشيًا عليه داخل الملعب خلال مواجهة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري في الثاني عشر من مارس الجاري بعدما توقف قلبه أثناء المباراة إثر أزمة قلبية مفاجئة لمدة ساعة ونصف، قبل أن يتم إنعاشه بعد 20 محاولة من الصدمات الكهربائية، ولا يزال اللاعب يرقد على سرير أحد المستشفيات بالإسكندرية، وتنتظر أسرته الأمل في الشفاء.

وبحسب التقارير الطبية للاعب، فقد بدأ أحمد رفعت يستعيد وعيه بشكل بسيط، وهو ما كان سببًا في فصل أجهزة التنفس الصناعي عنه خلال الساعات الماضية، لا تزال الدعوات مستمرة لعودة اللاعب لكامل وعيه، خاصة وأنّه يواجه أزمة في عودة عمل الكلى بشكل طبيعي.

صاعقة رعدية تتسبب في وفاة لاعب

وخلال الشهر الماضي، ضربت صاعقة رعدية أحد ملاعب كرة القدم الإندونيسية، وحصدت روح اللاعب الإندونيسي سبتيان الذي يبلغ من العمر 30 عامًا من سوبانج خلال مباراة ودية، وذلك بعد دقائق من تمرير الكرة بين لاعبي الفريق حتى وصلت إلى اللاعب الثلاثيني الذي لم تمر ثوانٍ على استلامه الكرة حتى أصابته صاعقة رعدية قوية استهدفته مباشرة وسقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفي في الحال.

Ya Allah a..,janah tempatmu a???? pic.twitter.com/UkgQ1dRaA5 — BEACH BOYS PERSIB (@pangandaranism_) February 10, 2024

تدخل دفاعي ينهي حياة لاعب داخل الملعب

وفي الشهر ذاته، سقط اللاعب الذي يدعى «برايس» صاحب الـ21 عامًا، خلال مشاركته مع فريقه «Paladins» في مباراة إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد شعوره بآلام في الظهر، ليسقط بعد تدخل دفاعي وتفشل عملية إنقاذه بعد نقله إلى المستشفى ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكان اللاعب العشريني، يخوض المران بشكل طبيعي مع جامعته، بعد أن غاب قبلها عن التدريبات بسبب آلام في الظهر، ليسقط على أرض الملعب خلال مشاركته مع فريقه بعد تدخل دفاعي معه، وتفشل عملية إنقاذه.

وفاة لاعب غانا أثناء مباراة

وفي مشهد حزين سقط لاعب المنتخب الغاني رافائيل دوامينا داخل الملعب عند الدقيقة 24 من مباراة فريقه في لقاء بالدوري الألباني الممتاز، دون تدخل من قبل أي من اللاعبين، ما استدعى تدخل الإسعاف على وجه السرعة، من أجل إنقاذه، لكن يبدو أنه توفي على الفور، بمجرد سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ، إذ كان «دوامينا» يلعب بجهاز مزيل الرجفان بسبب معاناته من مشكلة في القلب.