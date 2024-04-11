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دراما المتحدة

البنتاجون: نتابع التهديدات الإيرانية لتل أبيب عن قرب ونتواصل مع الإسرائيليين

كتب:

محمد عزالدين
10:05 م | الخميس 11 أبريل 2024
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

كشف البنتاجون، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي، للتأكيد على دعم أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إيرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد البنتاجون: «نتوقع من إسرائيل اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار حادث الهجوم على فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي».

وتابع البنتاجون: «نؤكد التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل.. ونتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ونحن على اتصال وثيق بالإسرائيليين».

 

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بقلم محمد عزالدين