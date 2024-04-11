البنتاجون: نتابع التهديدات الإيرانية لتل أبيب عن قرب ونتواصل مع الإسرائيليين

كشف البنتاجون، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي، للتأكيد على دعم أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إيرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد البنتاجون: «نتوقع من إسرائيل اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار حادث الهجوم على فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي».

وتابع البنتاجون: «نؤكد التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل.. ونتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ونحن على اتصال وثيق بالإسرائيليين».