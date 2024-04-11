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خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي الملغي أمام زد في الدوري

كتب:

محمود شكر
10:10 م | الخميس 11 أبريل 2024
أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي

أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي

حسم توفيق السيد الخبير التحكيمي الجدل بشأن الهدف الذي سجله أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، في شباك زد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مؤجلات دوري NILE.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن هدف أحمد عبدالقادر في شباك زد

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك تداخل من كهربا في هدف أحمد عبدالقادر في شباك نادي زد، وبالتالي هو المتسبب في إلغاء هدف الأهلي، خاصة أنه كان في وضعية تسلل، وبالتالي قرار الحكم أمين عمر سليم بعدم احتساب الهدف».

وحقق النادي الأهلي الانتصار على حساب نادي زد، بنتيجة هدف نظيف سجله الفلسطيني وسام أبو علي من تصويبة سكنت شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة دوري NILE جمعها من الانتصار في 6 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى الفريق هزيمة وحيدة.

     

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