القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في دوري NILE اليوم

مباراة ساخنة يخوضها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، أمام نظيره فريق زد، في إطار مؤجلات الجولة الثامنة من دوري NILE، وهى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مباراة القمة يوم الاثنين المقبل ما زاد معه البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد اليوم.

موعد مباراة الأهلي وزد

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره زد، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة دوري NILE على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد

ولن تقتصر متعة مشاهدة مباراة الأهلي وزد على الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد السلام، وإنما يمكن لكل عشاق الكرة المصرية والقلعة الحمراء مشاهدة مباراة الأهلي وزد، في إطار منافسات دوري NILE عبر قناة أون تايم سبورتس، والتي تعد هي القناة الحاصلة على حقوق بث دوري NILE بشكل حصري.

ويبحث فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، عن تحسين نتائجه على المستوى المحلي إذ خسر من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ثم تعادل مع إنبي بهدفين لكل فريق الاثنين الماضي.

ترتيب الأهلي في جدول دوري NILE

ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب جدول دوري NILE، برصيد 18 نقطة، حصدها من لعب 9 مباريات حقق بها خمسة انتصارات، وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.

ترتيب زد في جدول دوري NILE

بينما يحتل فريق زد المركز الخامس بجدول دوري NILE برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات، وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.