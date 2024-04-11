كاف يصدم الأهلي ويفاجئ الزمالك بقرار يضع الأبيض في بطولة جديدة

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» صدمة للنادي الأهلي بموافقته على أمر طلبه فريق مازيمبي قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيقام يوم 20 أبريل الجاري.

كما فاجأ الاتحاد الأفريقي نادي الزمالك بقرار يضع أبناء ميت عقبة في بطولة جديدة بداية من العام المقبل 2025 بسبب تصنيف الأبيض الذي جعله يتفوق على فريق بيراميدز.

كاف يصدم الأهلي بالموافقة على طلب مازيمبي

تحدد بشكل رسمي توقيت مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي سيقام يوم 20 من أبريل الجاري في مباراة مرتقبة بين الفريقين.

ووافق «كاف» بشكل رسمي على طلب مازيمبي الكونغولي بخوض مباراة النادي الأهلي عصرا وبالتحديد في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.

وكان مازيمبي طلب بشكل رسمي خوض مباراة النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرا، كمحاولة لاستغلال هذا التوقيت والطقس الحار بالكونغو في صالحه.

ودائما ما يكون هناك قلق لدى جماهير النآدي الأهلي من خوض فريقه مبارياته عصرا بسبب مباريات صن داونز الجنوب أفريقي إلا أن الأحمر خاض مباريات أفريقيا في جميع التوقيتات الممكنة حتى الآن.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد ذهابا وإيابا، فيما نجح مازيمبي في التأهل بعد تخطي عقبة بيترو أتلتيكو الأنجولي.

كاف يفاجئ الزمالك بإشراكه في بطولة جديدة

اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من المشاركة في بطولة أفريقية جديدة خلال العام المقبل 2025، بسبب تصنيفه الذي جعله يتفوق على نادي بيراميدز خلال الموسم الحالي في البطولات الأفريقية.

ومن المقرر أن يضم الدوري الأفريقي الموسم المقبل 24 ناديا بشكل رسمي حسب ما أعلن عنه باتريس موتسيبي في أكثر من مناسبة وسيضم أفضل ناديان من بعض الدول وليس كل الدول الأفريقية وسيكون التصنيف هو الأولوية لدى كاف من أجل المشاركة في الدوري الأفريقي.

ويتفوق الزمالك في التصنيف على بيراميدز قبل انطلاق الموسم الحالي لبطولات أفريقيا كان بيراميدز متفوقا على نادي الزمالك في التصنيف ولكن بعد توديع النادي السماوي البطولة الأفريقية مبكرا من دور المجموعات وتقدم الأبيض في بطولة الكونفدرالية جعله يتفوق الآن ويقترب بشكل رسمي من المشاركة في الدوري الأفريقي الموسم المقبل رفقة النادي الأهلي.

وأعلن هيرسي سعيد، رئيس رابطة الأندية الأفريقية في تصريحات سابقة بأن المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل ستكون بالتصنيف فقط أي مشاركة الأندية المتقدمة في التصنيف.