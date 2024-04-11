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دراما المتحدة

شريف سلامة: كامل العدد مسلسل لايت.. وفرحت بمشاركتي مع دينا الشربيني

كتب:

أحمد العانوسي
10:57 م | الخميس 11 أبريل 2024
شريف سلامة

شريف سلامة

قال الفنان شريف سلامة، إنه منذ بداية مسلسل كامل العدد، كان في غاية السعادة لتمثيل عمل لايت.

أعمال شريف سلامة تختلف عن بعضها

وأضاف «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن معظم أعماله معاكسة لبعضها، وهذا لأنه عندما يتم طلبه في القيام بدور ما يكون مربوطًا بأمر مشابه له تمامًا في عمل سابق، ولهذا يقوم بالفصل بين أعماله ويأخذ فترة طويلة حتى يشارك في عمل جديد، لافتًا إلى أنه فرح لأنه سيشارك مع الفنانة دينا الشربيني لأنه أول مرة في عمل فني.

قصة المسلسل واقعية

وتابع: «عندما قرأت النص فرحت أوي، لأنني شعرت أن الموضوع واقعي، وهذا أكثر ما أعجبني في المسلسل أنه حقيقي بشكل كبير، وهذا لأن لدي أولاد في سن المراهقة، وأواجه مشاكل من نفس النوع التي وجدتها في نص المسلسل، وهذا التشابه كان سببا في نجاحي في أداء الدور».

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