مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 والأخيرة.. انتهاء الصراع والوصول إلى الهدف

قدّم مسلسل كامل العدد +1 العديد من الأحداث المثيرة، والتي تدور حول ليلى التي تجسد شخصيتها دينا الشربيني، وزوجها أحمد (شريف سلامة) واللذان ينجبان عددًا من الأولاد والبنات، بالإضافة إلى شريف وأمينة ابني ليلى من زوجها الأول، وتسعى الأم إلى تربية أبنائها تربية سليمة، ولكنها تعاني وتواجه العديد من المشكلات، في سبيل تحقيق ذلك الغرض.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15

وقدّمت الحلقة 15 والأخيرة من المسلسل مجموعة من الأحداث التي أنهت الصراعات الدائرة طوال الحلَقات الماضية؛ فالقضية التي أُلصقت لأمينة ظلما، تمّ حلها والتمكن من الوصول إلى المتهمين الحقيقيين، وملك التي كانت تحب أحمد، استطاعت أن تصارحه، وتمكن أحمد أن يصارحها بوفائه لزوجته وصرفها إلى عيادة طبيب آخر لكي تعمل معه، وفي سياق الأحداث كذلك تمكن أحمد وأمه من إقناع والده أن يجري العملية الجراحية، حتى يمثل للشفاء، وذلك بعد شد وجذب كبيرين معه.

يشار إلى أن مسلسل كامل العدد +1 ترأس بطولته دينا الشربيني، وشريف سلامة، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين والنجوم، منهم إسعاد يونس، ميمي جمال، سمر علام، عمرو جمال، وهو من المسلسلات القصيرة التي تدور أحداثها في إطار 15 حلقة فقط.