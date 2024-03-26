على خطى «كامل العدد +1».. طارق عبد العزيز حاضرا في «وبقينا اتنين» بعد رحيله

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 أحداثا كثيرة، كان أبرزها ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش في أكثر من مشهد، ليخلد صناع العمل ذكراه في المسلسل، واتبع صناع مسلسل وبقينا اتنين النهج نفسه مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

لفتة طيبة من صناع مسلسل وبقينا اتنين

يعد مسلسل وبقينا اتنين آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، الذي توفي أثناء تصوير أحداث المسلسل قبل أن يستكمل المشاهد المتبقية من دوره، وفي لفتة طيبة من صناع العمل تم التنويه في تتر البداية أن هذا العمل إهداء لروح طارق عبد العزيز.

قصة مسلسل وبقينا اتنين

وفي مسلسل وبقينا اتنين، يواجه زوجان مشكلات في حياتهما الزوجية تجعلهما يقرران الانفصال، وتستعرض الحلقات نتيجة هذا القرار عليهم وعلى أبنائهم، والعمل من بطولة شريف منير ورانيا يوسف.

ظهور مصطفى درويش في كامل العدد +1

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1، تجمع أبطال العمل في مشهد واحد لالتقاط صورة تذكارية، وقاموا جميعهم بالنداء على اسم شخصية «درويش» الذي كان يقدمها في المسلسل، وفي مشهد آخر ظهر شريف سلامة وهو يتحدث إليه أمام قبره قائلًا: «اطمن إحنا كلنا بخير ناقصنا بس تبقى معانا أنت لسه واحشنا بس هنعمل إيه مسيرنا نتقابل».

وكان الراحل مصطفى درويش يؤدي دور الزوج السابق للفنانة دينا الشربيني ضمن أحداث المسلسل.

قصة مسلسل كامل العدد+1

تدور أحداث المسلسل حول زوجين وأبنائهما الـ8 في إطار من الكوميديا، وشهد هذا الجزء وجود صعوبات وعقبات جديدة تواجه حياتهما الأسرية، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم بينهم شريف سلامة، دينا الشربيني، إسعاد يونس، وتميم عبده، كما انضم للجزء الثاني الفنانة القديرة ميمي جمال وصدقي صخر، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.