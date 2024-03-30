بعد ظهورها في مسلسل كامل العدد.. من هي الممثلة الشابة لينا صوفيا؟

لفت أداء الممثلة الشابة لينا صوفيا الأنظار إليها بمجرد ظهورها على الشاشة، بعد تجسيدها شخصية «فريدة» ضمن أحداث مسلسل كامل العدد، الذي يُعرض في السباق الرمضاني 2024، لتحتل مكانة خاصة في قلوب محبيها ومتابعيها، ونستعرض بعض المعلومات عنها وفقًا لحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

من هي لينا صوفيا صاحبة شخصية فريدة في مسلسل كامل العدد

لينا صوفيا بن حمّان.

من مواليد 29 مارس 2008.

من أصل مغربي ولها جذور فرنسية.

تجيد التحدث بعدد من اللغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

كانت أول مشاركة لها في فيلم هيبتا جسدت دور الطفلة الصغيرة ابنة الجيران.

شاركت في مسلسل هذا المساء عام 2017.

شاركت في مسلسل بالحجم العائلي عام 2018.

وفي خارج مصر شاركت لينا صوفيا في بطولة فيلم الإثارة Story للمخرج جيروم كوهين أوليفر.





شخصية فريدة في مسلسل كامل العدد

قدمت لينا صوفيا شخصية فريدة ضمن أحداث مسلسل كامل العدد +1؛ إذ كانت تجسد دور الابنة الكبرى لـ«أحمد» الذي يجسد شخصيته النجم شريف سلامة، فهي فتاة جامعية مراهقة تلقى بالًا واهتمامًا بأسرتها وأشقائها، ورغم ذلك ترغب في الحصول على حريتها، عبر إقناع والدها باستخراج رخصة قيادة خاصة به، وعلى مدار الأحداث تنشأ علاقة حب بينها وبين صديقها في الدراسة، لتكت تلك التغيرات التي طرأت على شخصية «فريدة» مقارنة بالجزء الأول.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك نخبة كبيرة من النجوم في مسلسل كامل العدد +1، على رأسهم الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، أحمد كمال، ميمي جمال، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، وآخرين من اخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبورالريش.