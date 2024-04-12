قبل واقعة قرآن الفجر.. قائمة أخطاء الشيخ محمد حامد السلكاوي

تصدر اسم الشيخ محمد السلكاوي صفحات ومواقع الأخبار بعد الأخطاء المتعددة التي وقع فيها خلال تلاوته قرآن فجر اليوم الخميس، ولكن بالبحث والمتابعة تبين أنها ليست الواقعة الأولى التي يخطئ فيها، خلال تلاوة القرآن الكريم، وخلال السطور التالية نستعرض قائمة أخطاء الشيخ محمد السلكاوي في التلاوة.

قائمة أخطاء الشيخ محمد حامد السلكاوي

كانت الواقعة الأولى للقارئ محمد السلكاوي حينما بدر منه حركات غير لائقة أثناء قراءة القرآن الكريم، وعدم إجادته للأحكام التجويدية، وتقرر وقتها من نقابة القراء إيقافه، ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية، لمدة عام، تبدأ من 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023، وبعدها تمّ تخفيض الوقف إلى 6 أشهر.

نسيان الآيات أمام الوزير

الواقعة الثانية كانت نسيان آيات من القرآن خلال شعائر صلاة الجمعة الموافق 29 ديسمبر2023، في بث شعائر صلاة الجمعة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأوقفته الإذاعة المصرية وقتها عن التلاوة، ورفعت اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة 6 أشهر.

الواقعة الأخيرة.. 11 خطأ في تلاوة قرآن الفجر

وكانت الواقعة الأخيرة اليوم فجر اليوم الخميس حيث ارتكب أخطاء جسيمة في التلاوة أثناء إمامة الناس في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، والذي كان مذاعًا على الهواء.

ووصف رواد مواقع التواصل هذه الأخطاء بأنها «فادحة»، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ نفسه في أخطاء مشابهة، فيما تبين من خلال مراجعة تلاوة قرآن الفجر اليوم أن القارئ قد وقع في 11 خطأ تقريبًا، في التشكيل والنطق ومخارج الحروف، وقد قررت هيئة الإذاعة إيقافه عن العمل.