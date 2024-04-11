من هو الشيخ محمد السلكاوي؟.. ارتكب 11 خطأ في تلاوة قرآن فجر ثاني أيام العيد

الكثيرون يبدأون يومهم بالاستماع لتلاوة القرآن الكريم من إذاعة القرآن الكريم، التي تعد الأشهر في الشرق الأوسط، ولها جمهور كبير من المستمعين، وهو ما جعلها محل الحديث، بعد الأخطاء التي وقع فيها القارئ محمد السلكاوي، في قرآن فجر اليوم.

من هو الشيخ محمد السلكاوي؟

وبمجرد وقوع الخطأ وتصدر اسم الشيخ السلكاوي محركات البحث، بدأ البعض يسأل من هو الشيخ صاحب الواقعة المتكررة؟ لنجد أنه الشيخ محمد حامد السلكاوي، الذي ولد عام 1959 في قرية سلكا بمحافظة الدقهلية، ويعد أحد أشهر قراء القرآن الكريم المعتمدين من الإذاعة والتلفزيون، وله 3 أبناء، القارئ محمود محمد، والمبتهل أحمد محمد الذي التحق بالإذاعة عام 2016، والقارئ محمد محمد.

الإذاعة تتخذ قرارًا بشأن القارئ السلكاوي

قررت الإذاعة المصرية وقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوي، نظرًا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس.

وأكّد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، في بيان، أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، وأن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته، ووقف التعامل معه؛ حيث يتحمل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء.

أسباب أخطاء الشيخ السلكاوي

وأشار الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، في تصريح لـ «الوطن»، إلى أن تلك المرة ليست الأولى التي يرتكب فيها «السلكاوي» أخطاء أثناء التلاوة، وتمّ إيقافه لمدة 6 أشهر قبل أن يعود مؤخرًا.

وأضاف أنّ تلك الأخطاء المتكررة، حدثت بسبب أن القارئ صحته أصبحت غير ملائمة للإمامة، الأمر الذي جعله يسهو كثيرًا، لافتًا إلى أنّ العقوبة المتوقعة أن يتم إيقافه لمدة 6 أشهر أو سنة.