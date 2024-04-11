جلسة في نقابة القراء لمعاقبة السلكاوي على أخطاء التلاوة

أعلنت نقابة القراء، عقد جلسة لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، واتخاذ قرار ضده يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ويخطئ فى حق القرآن الكريم، وأيضا من أجل الحفاظ على كتاب الله عز وجل.

وقال محمد الساعاتي مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إنّ الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، أعرب عن حزنه الشديد مما حدث من القارئ فجر اليوم، مؤكدًا أن رنين هاتفه لم يتوقف بسبب كثرة الاتصالات سواء من الغيورين على كتاب الله أو من الإعلاميين والصحفيين.

بحث ما صدر من أخطاء فادحة

وعن المتوقع حدوثه ضد القارئ، قال الشيخ حشاد، إنّ اللجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة باختبار واعتماد قراء القرآن الكريم والمبتهلين برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، ومن المنتظر أنّ تعقد جلسة لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من «السلكاوي» واتخاذ قرار ضده.

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، إنّ القارئ محمد حامد السلكاوي، قد ارتكب أخطاء جسيمة في التلاوة في أثناء إمامة الناس بصلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، الذي كان مذاعًا على الهواء.

ولفت «حشاد» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الأفراد التابعين للتخطيط الديني بإذاعة القرآن الكريم، عدلوا على تلاوة «السلكاوي» نحو ثلاث مرات، وتابع: «الأشخاص التابعين للتخطيط الديني بيصلوا خلف الإمام ومتابعين في المصحف في أثناء القراءة، لرد الإمام إذا أخطأ، لكن الشيخ السلكاوي أخطأ ثلاث مرات ولم تكن تلاوته سليمة وهو خطأ جسيم لا يغتفر ولا يمكن تقبله».

العقوبة المتوقعة ضد القارئ

وأشار نقيب القراء إلى أنّ تلك المرة ليست الأولى التي يرتكب فيها «السلكاوي» أخطاءً في أثناء التلاوة، وجرى إيقافه لمدة 6 أشهر قبل أن يعود مؤخراً، وأضاف: «تلك الأخطاء المتكررة حدثت بسبب أنّ القارئ صحته أصبحت غير ملائمة للإمامة الأمر الذي جعله يسهو كثيراً»، لافتاً إلى أنّ العقوبة المتوقعة هي إيقافه لمدة ستة أشهر أو سنة.