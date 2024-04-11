عاجل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك وقبل مباراة القمة

يستعرض «الوطن سبورت»، ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب انتهاء المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة، حيث فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، فيما حقق الأهلي فوزا صعبا على زد بهدف دون رد.

وواصل فريق بيراميدز، اعتلاء صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن، بفارق نقطة وحيدة عن إنبي الوصيف.

ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يواصل التشبت بالصدارة

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28 نقطة

3- الاتحاد 27 نقطة

4- المصري 27 نقطة

5- زد 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة

7- الجونة 22 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في المركز التاسع

9- الأهلي 21 نقطة

10- طلائع الجيش 21 نقطة

11- مودرن فيوتشر 20 نقطة

12- الزمالك 18 نقطة

13- البنك الأهلي 18 نقطة

14- الإسماعيلي 17 نقطة

15- بلدية المحلة 16 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 9 نقاط