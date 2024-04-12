خريطة افتتاحات المساجد في 6 محافظات اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة وتطوير، وذلك في 6 محافظات هي «أسيوط، والبحيرة، والمنيا، والشرقية، والدقهلية، وسوهاج».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمركز الغنايم، ومسجد علي بن أبي طالب بقرية نزلة بدوي بمركز ديروط، ومسجد خالد بن الوليد بجوار جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد عطية غازي بأبو خطيب 2 قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، ومسجد زويل البحري بقرية سحالي دمسنا بمركز أبو حمص.

وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد الدعوة بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة، ومسجد المنشاوي بقرية أبو بشت بمركز مغاغة، ومسجد التقوى بعزبة عبد الغفار عقيلة بمركز مغاغة، ومسجد عبد الوهاب محمد بقرية إدمو بمركز المنيا، ومسجد الرحمن بعزبة محمد ربيع صفط الخمار بمركز المنيا، ومسجد الرحمن بقرية الشراينة بمركز سمالوط، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد النور بقرية غبريال بمركز صان الحجر، ومسجد أمين عمر بعزبة أمين عمر بقرية النوافعة بمركز فاقوس.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد التقوى بعزبة البوشي بقرية جريس بمركز أبو قرقاص، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بعزبة نجم ليسا بمركز الجمالية، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد النور آل ضرار بنجع القراقرة بقرية أولاد عزاز بمركز سوهاج.

افتتاح 583 مسجدًا في 15 شهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 901 مسجداً منها 706 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و195 مسجداً صيانة وتطويراً، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 12 أبريل 2024، عدد 11 ألفاً و923 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 18 ملياراً و123 مليون جنيه.