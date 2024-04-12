إسماعيل هنية: الاحتلال لن يسترد المحتجزين إلا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، رسالة حاسمة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع أفعاله في قطاع غزة تعكس فشله الاستراتيجي في تحقيق أهدافه، وأنه مهما فعل فلم ولن ينجح في القضاء على الفصائل، كما أنه لن يستطيع أن يسترد المحتجزين بالقوة، فاستردادهم لن يكون إلا بصفقة مشرفة، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

هنية: الاحتلال الإسرائيلي لم يعد «الطفل المدلل» للغرب

أشار «هنية» في كلمه له، إلى ضرورة اتخاذ موقف مختلف تجاه الإبادة المستمرة، مقارنة بالأشهر الستة السابقة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد «الطفل المدلل» للغرب، وما يحدث في أروقة الدبلوماسية يشير إلى عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي.

أوضح بعد استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده في غارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة، أن «إعلام الاحتلال زعم أن الهجوم يهدف للضغط على حماس لتغيير موقفها في المفاوضات، ولكن هذا لن يحدث».

وشدد «هنية» على أهمية الالتزام بإعلان وقف إطلاق النار بشكل دائم وواضح في قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة

وصرحت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 33545 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.