كسوف شمسي جديد سيغزو إفريقيا في هذا الموعد.. مفاجأة حول وصوله إلى مصر

لاشك أن الكسوف الكلي للشمس كان الحدث الأكبر فلكيًا في السنوات المنقضية، ما جذب أنظار ملايين الأشخاص حول العالم لرؤية مشهد تحول الشمس إلى بقعة من الظلام لعدة دقائق، لكن الكسوف الأخير استهدف العديد من المناطق المنعزلة ما جعل البعض يبحث عن إمكانية رؤيته في الفترة المقبلة، في أماكن حيوية ونشطة سياحيًا وخاصة في دول القارة السمراء.. فمتى سيحدث الكسوف المقبل في قارة إفريقيا؟

خريطة كسوف الشمس الكلي في إفريقيا والشرق الأوسط

على غير المتوقع، لن تغيب ظاهرة الكسوف الكلي لفترة طويلة، فبحسب التقرير المنشور في صحيفة «astronomy»، الذي يؤكد أن الكسوف الشمسي سيغزو إفريقيا في السنوات المقبلة، ليبدأ في مصر عام 2027 وتحديدًا يوم 27 من شهر أغسطس، ورغم أن ظل القمر سيلامس 12 دولة ومنطقة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط إلا أن الوجهة الثمينة ستكون مصر.

مفاجأة في الكسوف الكلي القادم إلى مصر

المكان الذي اختاره الكسوف الكلي ليكون وجهته عام 2027 هو الكرنك وبالتحديد مجمع المعابد الكبير في مدينة الأقصر، وهو أحد المواقع التاريخية الأكثر زيارة في مصر، لذلك سيكون حدثًا استثنائيًا في مصر على جميع الأصعدة.

في هذا الحدث المرتقب سيغطي القمر الشمس بالكامل لمدة 6 دقائق و22 ثانية، وستكون المدة الأكبر التي يحدث خلالها الكسوف.

كسوف الشمس الكلي الأخير لهذا العقد سيحدث في 25 نوفمبر 2030، ويصل إلى 4 دول في القارة الأفريقية، هي «جنوب إفريقيا ، وبوتسوانا، وناميبيا، وليسوتو»، كما يصل أيضًا إلى أستراليا وسيكون الحد الأقصى لمدة الكسوف الكلي 3 دقائق و44 ثانية.

خلال الامتداد من عام 2031 حتى عام 2040 سيحدث ما يصل إلى كسوف كلي للشمس 7 مرات 3 منها ذات أهمية خاصة، على أن تعقد الجولة الأولى في 20 مارس 2034 وتغطي 13 دولة وتمتد عبر إفريقيا وتستمر في الشرق الأوسط والصين، وسيكون الحد الأقصى لمدة الكسوف الكلي 4 دقائق و9 ثوان.