كيف ظهر كشوف الشمس من الفضاء؟.. فيديو حصد 60 مليون مشاهدة

مشهد مدته 22 ثانية فقط حصد في ساعات قليلة، أكثر من 60 مليون مشاهدة، نشره الملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك، موثقًا لحظة الكسوف الكلي للشمس في قارة أمريكا الشمالية، ذلك المشهد الذي ظهر من الفضاء بواسطة القمر الاصطناعي «ستارلينك».

وأظهر الفيديو بقعة ضوء بيضاء تمشي على الأرض، في مشهد حاز على إعجاب الملايين حول العالم، خاصة أن الحدث نادر وغير متكرر، إذ تم حجب الشمس لأكثر من 4 دقائق في بعض الأماكن حول العالم، ليستمتع كل من رأى القمر مقتربًا في السماء الصافية من الشمس، حيث حجب أشعر الشمس الناتجة منها لفترة قليلة.

وكالة ناسا الفضائية أكدت أن هذا الحدث الفلكي هام بالنسبة للعلماء، حيث أنه يسمح للعلماء بدراسة الشمس والتأثير التي تقوم به على الأرض، فضلاً عن أن الكسوف الكلي للشمس يعطي مناظر مذهلة.

