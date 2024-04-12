بالخل والليمون.. أسرع وسيلة لمعالجة بقع الملابس من حلويات العيد

خلال خروجات العيد لابد من التعرض لبقع عنيدة ومواقف محرجة لا حصر لها، لذلك يكون اهتمام الناس في الكثير من الأحيان بأسرع وسيلة تنظيف، أو الوصول إلى ذلك المكون السحري المُنقذ لينظف الملابس بدون غسيل في غسالة أوتوماتيك، فقط يمكن معالجة البقع وتمرير الماء على إثرها والتخلص من البقع للأبد وفق موقع «style» البريطاني.

مكونات تعالج البقع في أسرع وقت

البداية من الملح والليمون، يمكن أن يكون ملح الطعام أيضًا معالجا سريعا وفعالا يمحو آثار البقع بجزء بسيط من تكلفة منظفات الغسيل، وذلك من خلال رش كمية كبيرة من الملح على البقعة والسماح للمكون بامتصاص السائل قبل تنظيفه بالفرشاة ثم غسل قطعة الملابس، وكذلك الحال مع الليمون.

الخل الأبيض

يمكن استخدام الخل في التنظيف ومنعم للأقمشة وإزالة الرائحة وهو مناسب للأقمشة الحساسة، ويعتبر أكثر أمانًا في الاستخدام من منعمات الأقمشة، وعند رؤية بقع صفراء من العرق تحت الإبط لن تختفي، أو بقعة طعام فإن استخدام هذا المكون الطبيعي سيفي بالغرض.

البيكنج بودر

يمكن أن يحارب هذا المكون روائح الغسيل، وينشط أداء التبييض والمنظفات، وتعمل كمنعم طبيعي للأقمشة الحساسة وحتى للتحكم في رغوة الصابون في جهازك، ويمكن وضعه على غسالتك لتعزيز الأداء أو وضعه مباشرة على البقع الصعبة بدون غسيل ليكون بمثابة مزيل للبقع قبل الغسيل.