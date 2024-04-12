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«الصحة» تحدد 3 مشروبات يجب تناولها بعد كحك العيد.. مهمة للجهاز الهضمي

كتب:

مريم الخطري
10:52 ص | الجمعة 12 أبريل 2024
الشاي الأخضر

الشاي الأخضر

حددت وزارة الصحة والسكان، 3 مشروبات يجب تناولها بعد كعك عيد الفطر المبارك، لتهدئة الجهاز الهضمي، وجاءت المشروبات التي حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

3 مشروبات تناولها في عيد الفطر المبارك

- الشاي الأخضر

- القرفة

- الحلبة

ونصحت وزارة الصحة المواطنين خلال فترة العيد بعدم تناول الكثير من الحلويات للحفاظ على صحة القلب.

عدم تناول كميات كبيرة من الكحك

شددت في بيان سابق، على عدم تناول كميات كبيرة من الكحك، إذ أن القطعة الواحدة من الكحك تحتوي على 200 سعر حراري، لافتة إلى أن الإسراف في تناول الكحك يؤدي إلى زيادة الوزن، وتدهور الحالة الصحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.