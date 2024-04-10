لمريض السكري.. كم تتناول من كعك العيد؟

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، إن مريض السكر ليس ممنوعا من تناول كعك العيد ولكن بعدد معين وبشكل صحي وآمن دون حدوث أي مضاعفات صحية له، مؤكدا أنه على مريض السكر قبل عيد الفطر استشارة الطبيب، وفي حال السماح له بتناول الكعك يجب عدم الإفراط في أكله.

هل مريض السكر ممنوع من تناول كحك العيد؟

وأضاف استشاري السمنة والتغذية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على مريض السكر عند تناول كعك العيد عليه الاكتفاء بتناول كعكة واحدة أو اثنتين على الأكثر في اليوم الواحد، وهذا مشروط بانضباط نسبة السكر في الدم.

ولفت إلى أنه يجب الحذر أن يكون الكعك بعد تناول فطار منفصل، حيث أن تناول الكعك كوجبة أساسية يؤدي الى اكتساب دهون بشكل صريح.