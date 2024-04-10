«الصحة» توفر مصل التسمم الممباري مجانا بالمنشآت الطبية.. سببه الفسيخ والرنجة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مصل التسمم الممباري متوفر بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة طوال أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أنه توجد أرقام الطوارىء في حالة حدوث تسمم من الأغذية وهي 16474 و137، لافتة إلى أن الرنجة والفسيخ قد تهدد سلامة الصحة خاصةً إذا كنت مريض كلى.

نصائح مهمة بشأن تناول الرنجة والفسيخ

قدّمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة بشأن تناول الفسيخ والرنجة، خاصة في عيد الفطر المبارك، كالتالي:

- ضرورة عدم الإسراف في تناول الرنجة والفسيخ.

- حال تناول الفسيخ والرنجة لا بد من تناول الخضروات والفاكهة.

- تناول المشروبات الساخنة وأهمها الشاي الأخضر عند تناول الرنجة.

- على المواطنين البعد عن تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك والرنجة.

- الرأس والعظام الخاصة بالرنجة أماكن لتركز السموم.

- ضرورة عدم تناول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل الفسيخ والرنجة.

- عند شراء الفسيخ والرنجة يجب التأكد من مصدر الشراء.

أعراض التسمم الممباري

حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض التسمم الممباري، وهي:

- زغللة العين

- ازدواجية الرؤية

- ارتخاء الجفون

- جفاف الحلق والحنجرة

- صعوبة في النطق

- صعوبة في البلع

- الإحساس بالدوار

- ضعف العضلات