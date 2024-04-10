6 نصائح من «هيئة الدواء» للحفاظ على الصحة في عيد الفطر 2024

قدمت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح للمواطنين، ضمن العادات الصحية في عيد الفطر المبارك 2024، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، والوقاية من الإصابة بالأزمات الصحية، عقب صيام رمضان، كالتالي:​

الإكثار من شرب المياه في عيد الفطر

1- تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة؛ إذ أن حجم المعدة يصبح أصغر بعد الصيام؛ فيجب العودة تدريجيا لروتين النظام الاعتيادي للطعام؛ فتناول وجبة كبيرة مرة واحدة يمكن أن يتسبب الشعور بعدم الارتياح بالمعدة.​

2- ُينصح بالإقلال من تناول الحلوى والكعك.​

3- شرب الماء في أيام عيد الفطر، للحفاظ على مستوى الترطيب بالجسم، وينصح بشرب 2 لتر أو 8 أكواب من الماء يوميا.

​الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية

4- يُنصح بتناول الخضروات والفاكهة؛ إذ أن تناول طبق من السلطة قبل البدء في الطعام، يعطي الشعور بالامتلاء، وبالتالي تناول كميات أقل من المقبلات، التي تحتوي على الدهون؛ ومن ثم تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد؛ إذ تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول 400 جرام من الخضروات والفاكهه يوميا لكل فرد. ​

5- يُنصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية؛ لأنها تحتوي على سعرات عالية عديمة الجدوى؛ فقد أوضح الخبراء أن تناول المشروبات الغازية بعد فترات طويلة من الصيام، من الممكن أن يؤثر على الكلى.​

6- الحرص على النشاط البدني والتمرينات، ويُنصح بالحفاظ على 30 دقيقة يوميا أو 150 دقيقة في الأسبوع؛ فالمشي من أبسط الرياضات التي تساعد على الانتعاش والاسترخاء والشعور بالسعادة، كما أنه يساعد في التحكم في الشهية وتحسين المزاج.