رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الزراعة» توجه عدة نصائح لمواجهة تساقط الأزهار والثمار خلال فصل الربيع

كتب:

محمد أبو عمرة
12:02 م | الجمعة 12 أبريل 2024
تزهير الزيتون

تزهير الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة عددًا من التوصيات الهامة لمزارعي المانجو والزيتون والبرتقال والليمون والرمان والبرقوق والكمثرى والتين، بسبب تذبذب المناخ خلال هذه الفترة من فصل الربيع، حيث تمر الأشجار بمرحلة عقد الأزهار.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، إنه من الواجب الاحتياط والتركيز لعدم تفاقم مشكلة تساقط العقد والثمار، خاصة العقد المتأخر في أشجار البساتين خلال المرحلة الحالية.

أسباب تُسقط العقد والثمار

وأوضح أن هناك عدة أسباب تُسقط العقد والثمار، أهمها سوء التغذية للشجرة، وعدم اتباع برنامج تسميدي ديناميكي حسب المناخ المتذبذب، كذلك الري الغزير خلال فترة العقد، أو التعطيش الشديد ثم الري الغزير، كذلك الري خلال فترة درجات الحرارة المرتفقة، ونقص عناصر الحديد والزنك والبورون في الشجرة.

وتابع أن من بين الأسباب الأخرى الإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي وعفن الأجنة الداخلي في المانجو أو الحشرات القشرية والبق الدقيقي والتربة الكلسية والمياه القلوية، كذلك زراعة الأشجار في الأرض كلسية التربة والتذبذبات في الحرارة والفرق بين الليل والنهار.

الحد من تساقط العقد وفشل الإخصاب

وأشار إلى أنه يمكن الحد من تساقط العقد وفشل الإخصاب بتقريب فترات الري وتقليل الكمية، واتباع منهج إجراء ريات على الحامي سريعة للبساتين، مع إضافة 2 كيلو حامض الفلولفيك، مضاف إليه 3 كيلو نترات ماغنسيوم للفدان، والحد من كمية الأسمدة الآزوتية والزيادة التدريجية لعنصري الفسفور والبوتاسيوم، بالتبادل مع الكالسيوم، والعمل على تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بإجراء رشة عاجلة بالأحماض الامينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى وخصوصًا الحديد والزنك ومكافحة الآفات والأمراض، وعدم الرش خلال الفترات الحارة أثناء الرش ولا خلط إلا بجدول.

اقرأ المزيد:

مركز معلومات تغير المناخ يكشف حالة الطقس اليوم وغدا: برودة وأمطار ورياح

توصيات من «تغير المناخ» للمزارعين قبل ارتفاع درجات الحرارة

«البيئة» تطلق المرحلة الأولى من مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ

وزير البترول أمام رؤساء منتدى الدول المصدرة للغاز: تغير المناخ يتحدى العالم

مصر تشارك في ورشة عمل البنك الدولي بالمغرب عن آثار تغير المناخ على السياحة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.