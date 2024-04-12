«الزراعة» توجه عدة نصائح لمواجهة تساقط الأزهار والثمار خلال فصل الربيع

أصدرت وزارة الزراعة عددًا من التوصيات الهامة لمزارعي المانجو والزيتون والبرتقال والليمون والرمان والبرقوق والكمثرى والتين، بسبب تذبذب المناخ خلال هذه الفترة من فصل الربيع، حيث تمر الأشجار بمرحلة عقد الأزهار.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، إنه من الواجب الاحتياط والتركيز لعدم تفاقم مشكلة تساقط العقد والثمار، خاصة العقد المتأخر في أشجار البساتين خلال المرحلة الحالية.

أسباب تُسقط العقد والثمار

وأوضح أن هناك عدة أسباب تُسقط العقد والثمار، أهمها سوء التغذية للشجرة، وعدم اتباع برنامج تسميدي ديناميكي حسب المناخ المتذبذب، كذلك الري الغزير خلال فترة العقد، أو التعطيش الشديد ثم الري الغزير، كذلك الري خلال فترة درجات الحرارة المرتفقة، ونقص عناصر الحديد والزنك والبورون في الشجرة.

وتابع أن من بين الأسباب الأخرى الإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي وعفن الأجنة الداخلي في المانجو أو الحشرات القشرية والبق الدقيقي والتربة الكلسية والمياه القلوية، كذلك زراعة الأشجار في الأرض كلسية التربة والتذبذبات في الحرارة والفرق بين الليل والنهار.

الحد من تساقط العقد وفشل الإخصاب

وأشار إلى أنه يمكن الحد من تساقط العقد وفشل الإخصاب بتقريب فترات الري وتقليل الكمية، واتباع منهج إجراء ريات على الحامي سريعة للبساتين، مع إضافة 2 كيلو حامض الفلولفيك، مضاف إليه 3 كيلو نترات ماغنسيوم للفدان، والحد من كمية الأسمدة الآزوتية والزيادة التدريجية لعنصري الفسفور والبوتاسيوم، بالتبادل مع الكالسيوم، والعمل على تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بإجراء رشة عاجلة بالأحماض الامينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى وخصوصًا الحديد والزنك ومكافحة الآفات والأمراض، وعدم الرش خلال الفترات الحارة أثناء الرش ولا خلط إلا بجدول.