مركز معلومات تغير المناخ يكشف حالة الطقس اليوم وغدا: برودة وأمطار ورياح

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار المتوقعة اليوم الاثنين والثلاثاء والتوصيات والاحتياطات التي يجب إتباعها خلال فترة عيد الفطر.

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة، إنَّ البلاد تتأثر خلال اليوم وغدًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبها بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

انكسار في درجات الحرارة نهارًا وليلًا

وأكّد فهيم، أنَّه متوقع بداية من اليوم ستشهد البلاد انكسارًا في درجات الحرارة نهارًا وليلًا وإن كانت حول المعدل علي معظم الانحاء وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة خلال فترة الليل.

وعن حالة الأمطار المتوقعة؛ أشار إلى أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من الساحل الشمالي الغربي في مطروح والسلوم، ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة نهاية اليوم، ثم مدن القناة وسيناء وتستمر حتى غدا على أن تتركز على شمال الدلتا وسيناء، وتستمر حتى بعد غدا الأربعاء على مناطق شمال سيناء فقط.

وأكّد أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري.

أما الأمطار الخفيفة فتكون متوسطة مساءًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد إلى خفيفة على الفيوم وبنى سويف، إلا أنه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة وقد تكون محملة بالرمال والأتربة.

الإحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري

وأكّد أن الرياح تنشط اليوم وغدًا مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وتابع أنَّه يجب مراعاة ارتداء ملابس تناسب البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، لأن الحرارة تكون باردة في معظم الانحاء مع تجنب السفر بين محافظات الوجه البحري خاصة شمال الدلتا والساحل الشمالي اليوم الاثنين قدر الإمكان.