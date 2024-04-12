ضبط متهمين بحيازة 21 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا في مطروح

قال بيان لوزارة الداخلية إنه استمراراً لجهود أجهزتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط مالك محل لبيع المواد الغذائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 10290 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمخزن ملكه بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 10650 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.