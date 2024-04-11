ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشمال سيناء

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتجار عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة، خاصةً مخدري الحشيش والهيدرو، وترويجهما على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجرامًا – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلوجرامًا – سلاحين أبيضين).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و250 ألف جنيه تقرييا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.