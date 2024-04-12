ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 آخرين، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها متر ونصف المتر وعمق 3 أمتار، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.