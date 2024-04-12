إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف خلال إجازة العيد في الشرقية

واصلت الإدارات المحلية، بمحافظة الشرقية، تنظيم حملات مكثفة لإزالة التعديات بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات استغلال العطلات الرسمية لاستكمال البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة المباني المخالفة خلال عيد الفطر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أزالت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، «شدّة خشبية داخل الحيز العمراني بدون رخيص على مساحة 55 مترا تمهيداً لصب الدور الثالث العلوي بقرية الجميزة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين».

إزالة لحالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني

وفي مركز ومدينة منيا القمح وبالوحدة المحلية بشلشلمون، جرى تنفيذ إزالة لحالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني على مساحه 250 مترا بقرية كفر شعبان.

وكثفت الأجهزة التنفيذية، عمليات المرور الميداني خلال فترة أجازة عيد الفطر لرصد أي محاولة للبناء العشوائي.