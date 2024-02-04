حي العامرية: حملات لوقف البناء المخالف وضبط الأسواق

أكد السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، أنه قاد حملات للقضاء على المخالفات سواء البناء المخالف أو في الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، ويتم تكثيف الحملات بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لفرض الانضباط بالشوارع.

إيقاف بناء بدون ترخيص

وأشار موسى، إلى أنه تم شن حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، أسفرت عن إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص، الأولى عبارة عن جمالون بقرية الكرنك بالنهضة والتحفظ على 11 علبة حديد كمر، وسقالات.

والحالة الثانية عبارة عن أعمدة دور رابع خلف قسم شرطة العامرية أول، وتم التحفظ على 10 شيكارة أسمنت.

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التفتيش على المحلات

وأضاف السيد موسى، أنه تم شن حملة للمتابعة الدورية والتفتيش على المحال العامة والصيدليات والأسواق، ورصد المخالفات الموجودة بها، وكذلك التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، استهدفت منطقة العامرية وغرب النوبارية، وجرى تحرير 18 محضر مخالفة متنوع والتحفظ على 13 حالة إشغال متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.