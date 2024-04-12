«مرسال»: التحالف الوطني قدم دعما غير مسبوق للأولى بالرعاية في شهر رمضان

أكدت هبة راشد، المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم دعما غير مسبوق للفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن دوره في دعم الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن مؤسسات التحالف لديها قاعدة بيانات عن الفئات التي تستحق الدعم.

القضاء على ازدواجية المنفعة

وأضافت «راشد»، أن قواعد البيانات التي تمتلكها مؤسسات التحالف ساعدت في القضاء على ازدواجية المنفعة بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية.

وأوضحت المدير التنفيذي لـ«مرسال»، أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهمت في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الأمن الغذائي للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إطلاق العديد من مبادرات خلال شهر رمضان أو طوال العام.

تقديم مساعدات مالية

وأشارت «راشد» إلى أن مؤسسة مرسال خلال شهر رمضان قدمت وجبات إفطار على مدار الشهر، كما تم توزيع كروت مشتريات مجانية، فضلا عن تقديم مساعدات مالية لما يقرب من 3 آلاف أسرة على مدار الشهر، وتوزيع ملابس وكحك العيد على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية.