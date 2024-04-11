رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

التحالف الوطني يوزع كعك العيد على الأسر المستحقة بالفيوم والغربية

كتب:

محمد أيمن سالم
10:20 م | الخميس 11 أبريل 2024
فعاليات التحالف

فعاليات التحالف

أهدى فريق عمل مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني، الأسر الأولى بالرعاية كعك وبسكوت العيد، بعدد من المحافظات، منها الفيوم والغربية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

جاء ذلك في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دائما، بجميع مؤسساته، على تحسين حياة المواطن المصري، والتخفيف عنه، ومع حلول عيد الفطر المبارك، استكمل جهوده المبذولة من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوب الأهالي والأطفال الأكثر احتياجا في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية. 

أول أيام عيد الفطر

شهد أول أيام عيد الفطر المبارك، مجهودا كبيرا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ممثلا في مؤسساته المختلفة، من أجل التخفيف عن الأهالي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

اقرأ المزيد:

في 3 محافظات.. تعرف على جهود التحالف الوطني لإحياء يوم العيد (صور)

التحالف الوطني يوزّع حلوى وشوكولاتة وورود على المصريين.. «العيد فرحة»

التحالف الوطني يشارك المواطنين فرحة العيد.. هدايا وكرنفالات ترفيهية للأطفال

التحالف الوطني يحتفل بيوم اليتيم في أسوان بحضور 110 أطفال

«التحالف الوطني» يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
بقلم محمد أيمن سالم