التحالف الوطني يوزع كعك العيد على الأسر المستحقة بالفيوم والغربية

أهدى فريق عمل مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني، الأسر الأولى بالرعاية كعك وبسكوت العيد، بعدد من المحافظات، منها الفيوم والغربية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

جاء ذلك في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دائما، بجميع مؤسساته، على تحسين حياة المواطن المصري، والتخفيف عنه، ومع حلول عيد الفطر المبارك، استكمل جهوده المبذولة من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوب الأهالي والأطفال الأكثر احتياجا في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

أول أيام عيد الفطر

شهد أول أيام عيد الفطر المبارك، مجهودا كبيرا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ممثلا في مؤسساته المختلفة، من أجل التخفيف عن الأهالي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.