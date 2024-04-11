التحالف الوطني يشارك المواطنين الاحتفال بالهدايا في عيد الفطر

شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المواطنين، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، من خلال توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال في مختلف ساحات الصلاة بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

توزيع البالونات والهدايا

أطلقت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، حملة لتوزيع البالونات والهدايا وملابس العيد علي عدد من الأطفال بدور الأيتام بمحافظة البحيرة.

بينما شهدت أيام عيد الفطر المبارك، مجهودا كبيرا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلا في مؤسساته المختلفة، من أجل التخفيف عن الأهالي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

في محافظة القليوبية، وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ملابس العيد على الأطفال، إلى جانب العيديات وكحك العيد، الذي جرى توزيعه على الأطفال الأيتام، إلى جانب تقديم الهدايا للحالات المرضية والأرامل، ومنها توجه التحالف إلى محافظة مطروح، التي شهدت توزيع البالونات والعيديات والحلوى على أطفال المحافظة، احتفاءً بحلول عيد الفطر المبارك.