طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمنة البلدي.. في 10 دقائق فقط

بمقادير بسيطة قدمت الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل الفطير المشلتت البلدي لتناوله مع العسل الأسود أو الجبنة باعتبار أنه أشهر أكلات عيد الربيع، أو شم النسيم، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، بدلًا من شرائه من الخارج.

مقادير عمل الفطير المشلتت

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء

سمنة بلدي

عسل أسود

طحينة

قشطة بلدي

عسل نحل

جبنة

طريقة عمل الفطير المشلتت

لتحضير الفطير المشلتت اخلطي الدقيق والسكر والملح، ثم أضيفي الماء للحصول على عجينة.



قومي بتشكيل العجينة كرات وسط وتترك لترتاح.



افردي عجينة الفطير المشلتت بالنشابة وتدهن بالسمنة وتطبق إلى أربعة أرباع مع الدهن بالسمنة في كل تطبيقة.



بعد ذلك قومي بلم العجينة كالكرة وتفرد في صينية بعد أن ترتاح مرة أخرى، ويدهن الوجه بالسمنة وتوضع في الفرن.



يمكن لف العجينة رول وتقطيعها وفردها بالنشابة، وتسويتها على الطاسة مع دهنها بالسمنة السايحة.



تقطع وتقدم مع العسل الأبيض أو القشطة أو الجبنة أو خليط العسل الأسود والطحينة.

فطير مشلتت بالتفاح المكرمل

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

زيت للدهن

الحشو:

تفاح

سكر

قرفة ناعمة

التقديم:

عسل نحل

قشطة بلدي

طريقة عمل فطير مشلتت بالتفاح المكرمل

لعمل الفطير المشلتت بالتفاح المكرمل أولا يخلط الدقيق والسكر والملح، ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.



تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لترتاح.

الحشوة: