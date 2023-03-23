«الفطير والمرق» أشهر وجبات إفطار أول يوم في رمضان بسوهاج

تجتمع العائلات معًا للإفطار أول أيام رمضان في صعيد مصر، تلك العادة التي يحرص عليها الجميع في محافظة سوهاج، فيجتمون المنزل الكبير أو بيت العائلة أو «الدوار» أو «المندرة» فجميعها مسميات ذات معنى واحد، وفقًا لحديث «محمد عمران» من مركز طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

إفطار أول أيام رمضان

وأكد أن الجميع يكون معا بأول أيام رمضان ، بينما يترك الاختيار بباقي الأيام، ولكن العادة بالتجمع باليوم الأول، حتى المغتربين يحضرون من السفر، أو من المدينة للقرى لقضاء اليوم.

الفطير والمرق بإفطار رمضان

ويجتمع الرجال معا بدوار العائلة بينما النساء معا بالمنزل الداخلي، ويضم الإفطار الأول من رمضان عادة، وفقا لـ«حسنة محمد» الفطير والمرق، خاصة إن اليوم يوافق يوم الخميس، وهو مخصص لإعداد الفطير والمرق، خاصة بمراكز طما وطهطا وساقلتة وجهينة.

طريقة إعداد الفطير والمرق

وأضافت «منى وحيد» أن الفطير يعد بالدقيق والماء والملح فقط ثم يعجن ليرق بعد ذلك ويسوى بالفرن، بينما المرق يكون «بتقلية» البصل والثوم المعدة بالسمن البلدي واللحم خاصة اللحم الماعز أو البط وعادة ما يكون بط، والطماطم ثم يوضع «المرق» بالفرن عقب خبيز العيش الشمسي ليكتسب لونة وطعمه المفضل.

عادات إفطار رمضان

وقالت «أسماء صالح»: لا تخلو مائدة من موائد إفطار أول يوم برمضان من الفطير والمرق بقرى مراكز ما وطهطا وساقلتة وجهينة بمحافظة سوهاج.