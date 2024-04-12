«معلومات الوزراء»: الرئيس السيسي حقق طفرة في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق خلال فترة رئاسته للجمهورية منذ عام 2014 وحتى اليوم، العديد من الإنجازات الضخمة في مختلف القطاعات والملفات، بينها ملف ذوي الاحتياجات الخاصة.

إنجازات ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح المركز أن من أبرز الإنجازات ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي شهد طفرات وقفزات واسعة خلال 10 سنوات، كما يلي:

- دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم 1.1 مليون فرد بتقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويًا.

- تقديم خدمات تأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنويًا في مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل.

- إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية

- توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز في العام الواحد، من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

- توفير 7000 حاسب آلي مُجهز «ناطق» للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- تخصيص 5% من شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- دمج 440 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.

- الشراكة مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينها اقتصاديًا.