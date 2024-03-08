«تعليم المنيا» تخصص خطا ساخنا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن إطلاق خط ساخن جديد لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء المحافظة، حيث يهدف هذا الخط إلى تسهيل التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.

تقديم الإرشاد والتوجيه في مختلف المجالات

وقال مسؤول بتعليم المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الخدمة لتقديم الإرشاد والتوجيه في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والمهارات الحياتية، والرد على الاستفسارات الخاصة بطلاب التربية الخاصة والدمج، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، وربط ذوي الاحتياجات الخاصة بالخدمات والمؤسسات المعنية.

تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات

وأوضح أن هذا الخط الساخن على رقم الواتساب 01095389260، ورقم الهاتف 01095389260، ويأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

ومن المتوقع أن يخدم هذا الخط الساخن عددًا كبيرًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم في محافظة المنيا، ويُحسّن من جودة حياتهم، ويُساعدهم على الاندماج في المجتمع، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى زيادة عدد المدارس والمركز المُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.