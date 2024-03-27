تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال دليل ارشادات لتوعية المواطنين بمواعيد الكشف.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وتقدم «الوطن» في السطور التالية موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الدخول على الرابط من هنا، ثم الضغط بالماوس على قسم «تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة» واتباع هذه الخطوات:

- التسجيل في الموقع وملء الخانات التالية بالبيانات الصحيحة والدقيقة كما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي

2- ملء خانة نوع الإعاقة من واقع شهادة التأهيل الرسمية.

3- تسجيل مكان الكشف

4- تدوين تاريخ تسجيل البيانات

5- تسجيل ساعة تدوين البيانات

- ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات

وبذلك يكون تم تسجيل تعديل موعد تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

جدير بالذكر أن أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص سواء أصحاب الإعاقات الشديدة أو بالغة الشدة أو البسيطة أو المتوسطة، وتيسير التعامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، تتمثل في:

- الحصول على سيارة عقب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

- التعيين ضمن نسبة الـ5% في المؤسسات وفق طبيعة الإعاقة التي يعاني منها الشخص.

- توفر البطاقة خدمات متميزة لحامليها فهي الوسيلة الوحيدة التي يتعامل بها الشخص لدى أي مؤسسة.

- إمكانية صرف أدوية ومكملات غذائية.

- توفير كل الأدوات اللازمة للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يستكمل مراحل تعليمه دون أي معوقات.

- الدمج في المدارس، وللأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة.

- تخفيض المصروفات الدراسية حتى تكون مجانية وفقا لظروف كل حالة».