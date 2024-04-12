للتخلص من الوزن الزائد بعد العيد.. 7 مشروبات صحية تساهم في حرق الدهون

زيادة الوزن من الأمور الشائعة في شهر رمضان وعيد الفطر المُبارك، نظرًا لما يُقدم من طعام دسم على مائدة الإفطار طوال الشهر الكريم، وكذا تناول الكحك والبسكويت وغيرها من الحلوى التي يشتهر بها العيد.

ويلاحظ الكثير من الأشخاص تراكم الدهون في أجسادهم بانتهاء عيد الفطر، لذا اقترح موقع Healtline تناول مجموعة من المشروبات الصحية التي تساعد على خفض السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.

رفع معدل حرق الدهون

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الصحية التي تساعد على رفع معدل حرق الدهون في الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وذلك بفضل احتوائه على عناصر غذائية هامة، منها مضادات الأكسدة التي تُساهم في فقدان الوزن، كما يعتبر عصير الليمون الدافئ من المشروبات المفيدة في عملية انقاص الوزن فضلًا عن دوره في تحسين عملية الهضم وتطهير الجسم من السموم.

ويأتي مشروب الزنجبيل، ضمن أهم المشروبات التي تُساهم في حرق الدهون، إذ أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أنه يساعد على تقليل الشهية والشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى دوره الكبير في تحسين عملية التمثيل الغذائي وعلاجه لحالات التهاب المفاصل ونزلات البرد، كما وجد الباحثون أن تضمين عصير الخضروات في النظام الغذائي اليومي يساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، ويمكن تحضير عصير الخضروات بخلط الفلفل الحلو مع الخس والبقدونس والطماطم.

القهوة.. تساهم في تنشيط التمثيل الغذائي

تساهم القهوة كذلك في فقدان الوزن الزائد، وفقًا لتقرير موقع هيلث لاين، إذ تساعد مكونات القهوة في تحسين معدل الأيض وتنشيط عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى حرق الدهون الزائدة في الجسم.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة، لـ «الوطن» أن شرب الماء بكميات وفيرة خلال اليوم من أهم الطرق التي تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم ومن ثم التخلص من الدهون الزائدة، لأنه يعطي شعورا بالشبع والامتلاء، ويعتبر حليب الكركم الدافئ أو ما يُطلق عليه الحليب الذهبي من المشروبات الصحية التي تفيد في فقدان الوزن ويمكن تحضيره بمزجه مع العسل الأبيض وشربه في الصباح الباكر.