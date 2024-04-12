«الداخلية» توزع هدايا على المواطنين في الشوارع احتفالا بالعيد

واصلت وزارة الداخلية مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات، في إطار حرص الوزارة على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني في مختلف المناسبات والاحتفالات.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين، لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تسهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسؤولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.