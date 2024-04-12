«الداخلية» تنظم زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام والمسنين احتفالا بعيد الفطر

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام (أصحاء - ذوي الاحتياجات الخاصة) احتفلت خلالها مع الأطفال النزلاء بعيد الفطر المبارك، وخلال الزيارة جرى توزيع عبوات «كعك العيد» وملابس العيد عليهم.

وفي لفتة إنسانية من الوزارة نحو الأطفال الأيتام، جرى اصطحاب عدد منهم للمحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم، وهو ما أسهم في زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.

وفى سياقٍ متصل، قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لدور رعاية المسنين، جرى خلالها توزيع عبوات «كعك العيد» على النزلاء، في ضوء حرص الوزارة على رعاية هؤلاء النزلاء في مختلف المناسبات.

وقد كان لتلك المبادرة بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام والمسنين، كما أعرب القائمون على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.