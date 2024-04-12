عمدة مدينة يمنع الاستحمام ويطالب بالتخلي عن النظافة اليومية.. ما القصة؟

جفاف شديد تشهده العاصمة الكولومبية بوغوتا، ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات جديدة بعضها غريب، وذلك في أعقاب قطع شبكة المياه عن الأحياء الرئيسية؛ للحفاظ على مستويات المياه المنخفضة بشكل خطير في الخزانات التي هجرتها الأمطار، بسبب ظاهرة الطقس المعروفة باسم «النينيو».

وتسببت ظاهرة النينيو، التي عادة ما تتسبب في انخفاض هطول الأمطار في أمريكا الجنوبية، في حدوث موجات جفاف ودرجات حرارة قياسية هذا العام، مما أجبر الإدارات في جميع أنحاء المنطقة على سن تدابير طارئة.

أغرب القرارات لعلاج قلة المياه

قال عمدة بوغوتا، كارلوس فرناندو، قبيل انقطاع المياه: «إذا كنت لن تغادر منزلك يوم الأحد أو أي يوم آخر من أيام الأسبوع، فاستغل ذلك ولا تستحم».

أمّا الإجراء الثاني فكان مشاركة مياه الاستحمام، في ظل تقنين إمدادات المياه في العاصمة الكولومبية.

كما طالب العمدة من السكان التفكير في التخلي عن ممارسات النظافة اليومية الخاصة بهم تمامًا، نظرًا لأن الخزانات كانت في «أدنى مستوياتها التاريخية».

متى تنتهي المياه من خزائن بوغوتا؟

تقدر مرافق المياه العامة في بوغوتا أنه قد يكون هناك ما يكفي من المياه لمدة 54 يومًا تقريبًاـ ولمنع وقوع كارثة، قسم المسؤولون المحليون «بوغوتا» إلى تسع مناطق، سيتم قطع كل منها عن شبكة المياه لمدة 24 ساعة بالتناوب.

ولم يذكر عمدة المدينة المدة التي ستستمر فيها هذه الإجراءات، لكنه طلب من سكان بوغوتا خفض الاستهلاك حتى يمكن إنهاؤها عاجلاً، وقال غالان للصحفيين هذا الأسبوع: «دعونا لا نهدر قطرة ماء في بوغوتا في هذا الوقت».

تقع بوغوتا في جبال الأنديز على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى سطح البحر، وقد نجت من أكثر المشاهد المروعة، تتلقى العاصمة الممطرة عادة 1020 ملم من الأمطار كل عام في المتوسط، أي ما يقرب من ضعف ما تتلقاه لندن.

مدن أخرى معرضة للجفاف

بوغوتا ليست المدينة الكبرى الوحيدة في أمريكا اللاتينية، التي اضطرت إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجفاف، فقد بدأت مكسيكو سيتي أيضًا بتقنين إمدادات المياه في الشهر الماضي، وأعلنت غواتيمالا حالة الطوارئ يوم الأربعاء، في الوقت الذي تكافح فيه لترويض حرائق الغابات.