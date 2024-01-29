أستاذ مناخ: 2024 الأكثر حرارة بناء على ظاهرة النينو بالمحيط الهادي

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن السيناريو الذي جرى وضعه نتيجة للتغييرات المناخية من جميع الباحثين وخبراء الأرصاد الجوية، يشير إلى أن عام 2024 سيكون الأكثر حرارة، بناء على ظاهرة النينو، التي تحدث في المحيط الهادي.

ظاهرة النينو تؤثر على العالم كله

وأضاف «قطب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هذة الظاهرة يكون لها تأثير على حالة المناخ فى العالم كله، وبالتالي عندما تكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة ليس المقصود بها أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما مناطق متفرقة بالعالم».

وتابع: «خلال عام، في فترات فصل الصيف تكون فيها الحرارة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، والشتاء أيضًا يكون أكثر دفئا في مناطق، وأكثر برودة فى مناطق أخرى، بمعنى أن الطاقة على مستوى سطح الكرة الأرضية لا تفنى ولا تستحدث، ترتفع في مناطق، وتنخفض في أخرى، لذلك نشهد في الهند وشرق آسيا بعض المناطق الحارة، والضباب أكبر دليل على ذلك».

الضباب مرتبط بإرتفاعات درجات الحرارة

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن «الضباب مرتبط بارتفاعات درجات الحرارة، وكذلك نسبة الرطوبة النسبية، وهدوء للرياح، وفي التوقيت نفسه سطح الأرض تكون به برودة شديدة جدا، قد تتكون طبقة من الشبورة المائية التي ترتفع إلى ضباب كثيف تنعدم فيه الرؤوية الأفقية».

وأوضح الدكتور علي قطب، أنه «في التوقيت نفسه تشهد أوروبا موجة من السقيع والثلوج والأمطار التي تنخفض فيها درجات الحرارة، وتؤدي إلى تكون ثلوج وتقطع الطرق وتؤثر على الحركة المرورية، وعلى الإقامة والمواطنيين بصفة عامة، وتقطع الكهرباء».

ولفت «قطب» إلى أن «هذا التغير هو تطرف في المناخ، ما بين ظواهر عنيفة ضبابية وأخرى عنيفة ثلجية وبرودة شديدة، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية، وعدم الاستقرار في الظواهر الجوية».